В Казани на бульваре «Белые цветы» неизвестные порезали гамаки

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Казани на бульваре «Белые цветы» неизвестный порезали два гамака, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Дирекция парков и скверов обратилась в полицию, уточняется в сообщении. По факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, в апреле на бульваре «Фестивальный» вандалы разбили три фонаря и одну урну для мусора.
В Дирекции просят казанцев бережнее относиться к объектам на территории общественных пространств.
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