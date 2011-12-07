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В Казани на бульваре «Белые цветы» неизвестные порезали гамаки

Дирекция парков и скверов написала заявление в полицию.

Казани на бульваре «Белые цветы» неизвестный порезали два гамака, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Дирекция парков и скверов обратилась в полицию, уточняется в сообщении. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, в апреле на бульваре «Фестивальный» вандалы разбили три фонаря и одну урну для мусора.

В Дирекции просят казанцев бережнее относиться к объектам на территории общественных пространств.

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