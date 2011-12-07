Десятилетний челнинец оказался под колесами Mazda, переезжая пешеходку на самокате

Накануне в Татарстане сбили еще одного самоткатчика. На этот раз юного жителя Набережных Челнов. Видео ДТП появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как на обочине у пешеходного перехода по улице Раскольникова стояло три человека. Пока двое из них с велосипедами дожидались, когда проедут все машины, третий, что был на самокате, выехал на проезжую часть. В этот момент двигающийся по дороге 28-летний водитель Mazda не успевает вовремя сманеврировать и сбивает ребенка.

Так, в результате ДТП 10-летний мальчик получил открытый перелом голени, его состояние оценивается как тяжелое.