Роспотребнадзор подтвердил отравление хлором в аквапарке «Ривьера»

Роспотребнадзор по Татарстану официально подтвердил, что люди в аквапарке «Ривьера» отравились хлором. Об этом ведомство сообщает у себя на сайте. По его данным, содержание хлора в воде было превышено в 11,5 раз.

«В отношении юридического лица ООО „АКВАПАРК-СУВАР“ возбуждены дела об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

По итогам проверки и результатам лабораторных исследований в отобранной воде был обнаружен хлор остаточный.

В Управлении напомнили, что по закону «О защите прав потребителей» люди имеют право вернуть деньги за некачественно предоставленную услугу.

Подробнее об инциденте, в результате которого один ребенок оказался в ДРКБ читайте в нашем материале.