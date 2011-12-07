Роспотребнадзор подтвердил отравление хлором в аквапарке «Ривьера»

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Роспотребнадзор по Татарстану официально подтвердил, что люди в аквапарке «Ривьера» отравились хлором. Об этом ведомство сообщает у себя на сайте. По его данным, содержание хлора в воде было превышено в 11,5 раз.
«В отношении юридического лица ООО „АКВАПАРК-СУВАР“ возбуждены дела об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
По итогам проверки и результатам лабораторных исследований в отобранной воде был обнаружен хлор остаточный.
В Управлении напомнили, что по закону «О защите прав потребителей» люди имеют право вернуть деньги за некачественно предоставленную услугу.
Подробнее об инциденте, в результате которого один ребенок оказался в ДРКБ читайте в нашем материале.