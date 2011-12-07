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Сбросившим ребенка с качелей в Набережных Челнах мужчиной займутся следователи

В социальных сетях распространился видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина сбросил с качелей маленькую девочку. 

Сотрудники Следственного комитета проверят действия мужчины, который в Набережных Челнах сбросил с качелей маленькую девочку. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. 

В социальных сетях распространился ролик, на котором видно, как две девочки сидят на качелях-балансирах и в какой-то момент одна из них перевесила другую, из-за чего та подпрыгнула и упала на землю. После этого отец упавшего ребенка подбежал к качелям и дернул их так, что другая девочка тоже упала, получив, по информации СКР, повреждения.

Изначально видео заинтересовались полицейские, однако позже Следственный комитет передал дело в следственный отдел по Набережным Челнам и теперь этим инцидентом займутся сотрудники ведомства.

КВ
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