Жительница Казани перевела на счета мошенников около 300 тыс. рублей

Жительница Казани перевела на счета мошенников 290 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Мошенник, представившись следователем, сам позвонил девушке. Он сообщил ей, что та стала жертвой мошенников. Чтобы снять все сомнения, он попросил сверить его телефон с тем, что указан на официальном сайте МВД.

Поверив словам мошенника, она стала следовать его инструкциям. После этого с ней связался лжесотрудник банка. Он сказал девушке взять кредит, после чего перевести деньги на указанные счета. По его словам, только так можно было избежать оформления кредита на ее имя.

В итоге девушка перевела на счета 290 тыс. рублей. Поняв, что она оказалась жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются лица звонивших.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что телефонный мошенник увел у казанской пенсионерки 754 тысячи рублей.