Челнинец за попытку перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета получил 7 лет

20-летний житель Челнов получил 7,5 лет лишения свободы за попытку переброски наркотиков в колонию, сообщает Прокуратура Татарстана.

В Татарстане перед судом предстал 20-летний житель Челнов, Как было установлено в суде, в августе прошлого года молодой человек пообещал неустановленному человеку доставить наркотики осужденному, отбывающему наказание исправительной колонии №8 в Альметьевске. Доставить их он решил на территорию ИК с помощью арбалета, но осуществить идею не смог, поскольку недалеко от исправительного учреждения его задержали сотрудники правоохранительных органов. 18 с лишним грамм наркотиков были у него изъяты.

Суд назначил парню наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.