На дороге в Менделеевском районе РТ сотрудники ГИБДД применили оружие против агрессоров

В Менделеевском районе Татарстана сотрудники ГИБДД применили оружие к пьяному автонарушителю и его агрессивным приятелям, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Сообщается, что после того, как сотрудникам дорожной полиции удалось остановить пьяного водителя, который пытался скрыться от них, на место задержания приехали его приятели, и начали агрессией провоцировать сотрудников: они громко кричали, хватали полицейских за форму, пару раз ударили и пытались завладеть табельным оружием уполномоченных.

Чтобы остановить насильственные действия нападающих, автоинспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух, и два выстрела в сторону нарушителей. Ситуация закончилась тем, что водитель с огнестрельным ранением поступил в больницу. куда также обратились оба правоохранителя.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении полицейского». Также к ответственности будет привлечён водитель автомобиля.