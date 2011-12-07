Пьяный таксист протаранил припаркованные иномарки в одном из дворов Казани

В Советском районе Казани пьяный водитель такси влетел в припаркованные во дворе автомобили. Видео с места очевидцы выложили в социальных сетях.

Инцидент произошел этой ночью на улице Аделя Кутуя. На опубликованных кадрах видно, что водитель такси задел новые BMW X7 и Skoda Octavia. Пока виновник сидел в своем авто, к своим иномаркам на звук сработавшей сигнализации быстро прибежали их владельцы. Сперва они посмотрели, что произошло с их машинами, а потом вытащили таксиста наружу и скрутили его. Видимо, чтобы тот не скрылся с места происшествия.

Пользователи отмечают, что новенькая BMW стоит 11 миллионов рублей. Поэтому сейчас «водитель такси будет работать в автопарке бесплатно всю жизнь».