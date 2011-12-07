В Авиастроительном районе Казани произошло нападение на машину скорой помощи

У одного из домов на ул. Годовикова произошло нападение на карету скорой помощи. Сотрудники неотложки сообщили, что им не дала выехать «Лада», которая перекрыла выезд со двора. Водитель скорой попросил машину отъехать, но на него напали трое человек. Об том сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Поскольку пациенту необходима была срочная помощь, на место вызвали другую скорую. Она отвезла мужчину в 12-ю горбольницу.

Водитель легковушки рассказал «Татарстан24» свою версию событий — он не преграждал выезд скорой, а лишь ожидал у подъезда свою мать. По его словам, шофер неотложки оскорбил женщину и ударил по бамперу «Лады». Тогда молодой человек разбил фару скорой, после чего ее водитель ударил в нос его мать.

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах напали на фельдшера скорой помощи.