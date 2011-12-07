Следком возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Казани

Следственное управление Следственного комитета РФ по РТ возбудило уголовное дело после столкновения двух трамваев № 5 МУП «Метроэлектротранс» в Казани, в результате которого пострадали три человека. Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда», соответствующая информация размещена на сайте Следкома.

Пострадали двое вагоновожатых 1971 и 1956 годов рождения и кондуктор 1967 года рождения. 49-летнему водителю в результате аварии оторвало ногу. Врачи боролись за сохранность конечности более 5 часов, операция прошла успешно. Однако нога не прижилась и ее пришлось ампутировать.

По предварительной версии следствия, вагоновожатый одного из трамваев не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим транспортом. В момент столкновения пассажиров внутри не было. Сейчас проводятся следственные действия.