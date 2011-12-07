Прокуратура провела проверку после погрома в магазине, который устроили подростки: полицейских накажут

Прокуратура внесла представление в адрес начальника Управления МВД России по Набережным Челнам об устранении нарушений. Причиной этому стал тот факт, что полицейские не обеспечили должную работу с подростками. Об этом сообщает старший помощник прокурора Татарстана по связям с общественностью и СМИ Руслан Галиев.

13 июня двое нетрезвых подростков учинили скандал с продавцом в магазине, разбили дверное стекло и попытались совершить мелкое хищение. Их задержали полицейские, однако сотрудники органов не зафиксировали факт того, что несовершеннолетние были пьяны и не обеспечили проведение медицинского освидетельствования. Кроме того, подростков не привлекли к административной ответственности по данному факту.

Оказалось, что один из подростков с декабря 2018 года стоит на профилактическом учёте. Однако ответственные сотрудники не проводили с ним установленные законом мероприятия и не привлекали к этой работе другие органы, фактически оставив без внимания указания руководства. В результате сотрудников ОДН привлекут к дисциплинарной ответственности.