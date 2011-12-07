В Казани начался суд над укравшим чемодан алмазов колумбийцем

Приволжский суд Казани начал рассмотрение уголовного дела против уроженца Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро, которого обвиняют в краже в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле 2018 года иностранец в Казани вместе с подельником похитил чемодан, принадлежащий ювелирной компании. В нем были алмазы на сумму свыше 160 млн рублей.

В июле 2018 года в столице Татарстана проходила выставка «ЮвелирЭкспо. Казань» на «Казанской ярмарке». На мероприятии была компания Seven Diamonds, представитель которой привез на мероприятие чемодан с драгоценными камнями.

Следствие полагает, что ночью в выставочный павильон зашел мужчина латинской внешности, который взял сумку из запакованного товара и вышел на улицу, где его уже ждал подельник на арендованном авто. Пропажу сумки обнаружили только в аэропорту.

Полиции удалось установить личность подозреваемого и объявить его в международный розыск. В 2019 году он был задержан в Аргентине. Суд об его экстрадиции длился около года, а после его не могли перевезти в Россию из-за пандемии коронавируса. И только в марте этого года он был доставлен в Москву, а затем в Казань.

В мае обвиняемый рассказал полицейским, что спрятал похищенное в лесополосе в черте города. Правоохранителям удалось найти четыре закопанных мешка с драгоценностями.