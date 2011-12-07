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Перебегающие в неположенном месте дорогу жительницы Казани оказались под колесами авто

Обе женщины получили различные травмы.

Перебегающие в неположенном месте дорогу жительницы Казани оказались под колесами авто.

Сообщается, что первый случай произошел накануне рано утром напротив дома по улице Декабристов, 178а. Там 59-летняя женщина решила проскочить дорогу на запрещающий сигнал светофора, после чего оказалась под колесами «Лады». К счастью, она отделалась только переломом ноги.

Второе ДТП случилось уже днем на улице Мира. 31-летняя женщина также рискнула перейти дорогу в неустановленном месте и попала под «Газель». У пострадавшей диагностировали перелом крестца. 

КВ
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