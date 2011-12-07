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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мужчины при обрушении здания на Лагерной

По версии следствия, рабочие при разборке секций здания пренебрегли мерами безопасности.

В Татарстан Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» после того, как при разрушении здания в Казани погиб рабочий. Об этом сообщили в ведомстве.

Обрушение заброшенного пятиэтажного здания случилось сегодня, 18 сентября, на улице Лагерной, во время его демонтажа. Под завалам погиб 35-летний мужчина, а его 34-летний напарник был госпитализирован. По предварительным данным прокуратуры РТ, пострадавший — руководитель подрядной организации, задействованной при демонтаже.

По версии следствия, рабочие при разборке секций здания пренебрегли мерами безопасности.

В настоящий момент устанавливаются всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.                   

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