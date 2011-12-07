Прокуратура проведет проверку после гибели рабочего при демонтаже здания в Казани

Прокуратура Кировского района проводит проверку по факту гибели мужчины в результате обрушения неиспользуемого производственного здания. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Кировского района Максим Жолобов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Правоохранительные органы проверят соблюдение требований техники безопасности при проведении работ, и, в случае нарушений, примят все необходимые меры. Возбуждение уголовного дела пока под вопросом.

Напомним, в Казани на улице Лагерная при демонтаже пятиэтажного заброшенного производственного корпуса обрушилась стена, из-за чего один рабочий получил травмы, а второй погиб под завалами.