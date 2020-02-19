Казанец пытался помириться с девушкой, но лишился смартфона

Полицейские столицы РТ задержали предполагаемых грабителей, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. Преступление произошло в минувшую субботу.

18-летний парень поссорился с девушкой. Она назначила ему встречу ночью у одного из городских ТЦ. Впрочем, в назначенное время подошли два молодых человека, которые применяя физическую силу, отобрали у потерпевшего смартфон. Парень обратился в полицию, и силовики задержали подозреваемых в возрасте 19 лет. Смартфон был обнаружен в одном из комиссионных магазинов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что пьяный житель Васильево скрылся от полицейских и сообщил об угоне.