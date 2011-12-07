С начала года сотрудники Госавтоинспекции в Татарстане пресекли 25 фактов дачи взятки

27 января в отделении регистрации автомототранспортных средств Казани мужчина предложил сотруднику Госавтоинспекции вознаграждение в размере 50 тыс. рублей за то, чтоб получить «красивые» номера на машину. Его задержали при попытке передать деньги. Было возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

4 апреля в Казани нетрезвый водитель автомобиля «Фольксваген» за 50 тыс. рублей попытался избежать ответственности. Его тоже задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре прошло года в экзаменационном отделении ГИБДД ОМВД России по Арскому району кандидат в водители предложил полицейскому взятку в размере 15 тыс. рублей за успешную сдачу экзамена. Мужчина также был задержан, материалы уголовного дела направлены в суд.

Госавтоинспекция напоминает, что дача взятки должностному лицу лично или через посредника, согласно статье 291 УК РФ, грозит лишением свободы и штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки (или без такового).