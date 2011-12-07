Стала известна причина пожара в Набережных Челнах, где сгорели 6 балконов высотки

Рабочая версия причин пожара, вспыхнувшего в высотке челнинского 41-го комплекса, — короткое замыкание. Оно могло случиться в в квартире на четвертом этаже Об этом сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району Ранас Залалтдинов.

«Идет проверка всех обстоятельств происшедшего, требуется провести техническую экспертизу. Сегодня мы вновь выезжаем на место пожара, чтобы детально все обследовать», — цитируют его «Челнинские известия».

Погорельцам было рекомендовано обратиться в администрацию Центрального района города, где им могут помочь с поиском места для временного жилья.

«Казанские ведомости» ранее писали, что в многоэтажке Набережных Челнов загорелись сразу шесть балконов. Фото и видео пожара очевидцы постили в социальных сетях. Балконы горели с 4 по 6 этажи.