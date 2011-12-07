Правоохранители в Казани нашли и привлекли к ответственности дерзкого водителя и пассажира-трюкача

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД в центре Казани.

Госавтоинспекция постоянно мониторит соцсети на предмет размещения видеозаписей, в которых водители нарушают правила дорожного движения, сообщает Гоставтоинспекция Казани.

Так, 15 мая в соцсетях была опубликована видеозапись, где по центральным улицам едет автомобиль «Киа», а из окна почти полностью высунулся пассажир. Изучив видеозапись, правоохранители выяснили, что водителем и пассажиром являются 23 и 24-летние казанцы.

Для профилактической беседы их пригласили в подразделение ГИБДД. Обоих привлекли к ответственности. Общая сумма штрафов составила 4 тыс. рублей.