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В Татарстане кирпичами и блоками придавило двух рабочих

ЧП произошло при работах по усилению фундамента.

В четыре часа дня 18 мая в ЕДДС Нурлатского района поступила информация о том, что в городе Нурлат на улице Интернационалистов во время работ по усилению фундамента одноэтажного бревенчатого дома обвалилась кирпичная кладка. Кирпичами и блоками придавило рабочих, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На место ЧП тут же выехали силы Нурлатского гарнизона, ПСЧ-125, бригада скорой помощи и полицейские. На месте выяснилось, что пострадали двое рабочих. Причина происшествия выясняется.

КВ
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