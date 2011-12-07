Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жительница Татарстана подозревается в истязании несовершеннолетнего ребенка

Старшая сестра занималась воспитанием своего младшего брата, она и сообщила о постоянных побоях со стороны пьющей матери.

Следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Челнов по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает СУ СКР по РТ.

Как выяснили правоохранители, с начала этого года пьяная мать постоянно избивала своего 12-летнего ребенка. Также оказалось, что женщина не желала исполнять свои родительские обязанности, и фактически ребенком занималась его старшая, совершеннолетняя сестра.  Она то и сообщила о побоях матери в полицию. Выяснилось, что семья состоит на профилактическом учете.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников соцслужб, не обеспечивших безопасные условия проживания ребенка в семье.

КВ
Лента новостей