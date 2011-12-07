Жительница Татарстана подозревается в истязании несовершеннолетнего ребенка

Следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Челнов по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает СУ СКР по РТ.

Как выяснили правоохранители, с начала этого года пьяная мать постоянно избивала своего 12-летнего ребенка. Также оказалось, что женщина не желала исполнять свои родительские обязанности, и фактически ребенком занималась его старшая, совершеннолетняя сестра. Она то и сообщила о побоях матери в полицию. Выяснилось, что семья состоит на профилактическом учете.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников соцслужб, не обеспечивших безопасные условия проживания ребенка в семье.