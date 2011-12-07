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В Набережных Челнах отправили в изолятор отца, травмировавшего двухмесячную дочь

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы

Суд в Набережных Челнах отправил в СИЗО 26-летнего челнинца Алексея Беленко, который в нетрезвом виде нанес травму головы двухмесячной дочери. Молодой человек пробудет в изоляторе до 13 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Напомним, что 28 июня обвиняемый распивал спиртные напитки с супругой и знакомыми во дворе своего дома. Позже он поднялся в свою квартиру, где находилась его двухмесячная дочь и теща. Увидев, что ребенок плачет, он забрал его у женщины и понес. Но в силу опьянения несколько раз ударил девочку головой о дверные косяки. У ребенка был диагностирован перелом черепа.

Сейчас Беленко грозит до 10 лет лишения свободы. 

КВ
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