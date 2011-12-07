В Зеленодольском районе РТ загорелся припаркованный «ПАЗик», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Воспламенение автобуса произошло в четвертом часу утра в одном из дворов на Садовой в Осиново. По словам очевидцев, «ПАЗ» уже некоторое время был не на ходу, колеса уже были спущены.

Ликвидировать возгорание прибыли пожарные ПСЧ № 60 в течение десяти минут. К этому времени у рядом стоящей Hyundai Solaris оплавились левая фара и бампер. В 3:54 горящий автобус был потушен, а его салон полностью выгорел.

По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.