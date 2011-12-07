Прокуратура проведет проверку после гибели 14-летнего мальчика в реке Мелекеска

Прокуратура Набережных Челнов проведет проверку после гибели 14-летнего мальчика в реке Мелекеска в поселке ГЭС, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место уже выезжал заместитель прокурора города Айдар Салимуллин. Меры прокурорского реагирования будут решаться по итогу проверки.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что тело ребенка обнаружили в 15 метрах от берега, его передали сотрудникам правоохранительных органов.