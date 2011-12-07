В Татарстане подросток спас троих братьев из пожара

В Татарстане в селе Большие Полянки Алексеевского района подросток спас троих братьев из горящего дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ведомство потупил сигнал о пожаре около 7 утра. Прибывшие на место пожарные выяснили, что 14-леьтний мальчик услышал сквозь сон звук пожарного извещателя. Он проснулся и попытался вывести троих братьев — 10-летнего и двух семилетних близнецов — на улицу, однако дверь была заблокирована. Тогда старший брат разбил окно и спас младших членов семьи.

По предварительным данным, дети находились дома одни — их мать была на дежурстве.

В 7.52 пожар ликвидировали. Причины возгорания устанавливаются.