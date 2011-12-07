Бугульминка, пытаясь заработать в интернете, отдала деньги мошенникам

57-летняя жительница Бугульмы, пытаясь заработать в интернете, отдала более 18 тысяч рублей мошенникам, сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Бугульминскому району.

Дама наткнулась на приглашение на бесплатный вебинар по заработку в интернете. Она зарегистрировалась, прослушала курс и откликнулась на предложение ведущего инвестировать в рекламу 11 тысяч рублей. На следующий день ей предложили оплатить страховой взнос в размере 14 580 рублей. Поначалу женщина отказалась, но ведущий убедил ее внести половину суммы, после чего заблокировал аккаунт.

В тот же день другой бугульминец перевел мошенникам 12 тысяч рублей: страница его сестры в социальной сети оказалась взломана и с нее просили перевести деньги. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.