Сразу 2 жительницы Елабуги сообщили мошенникам секретные коды

За прошедшие сутки сразу 2 жителей Елабуги обратились к сотрудникам правопорядка с сообщением о краже денег с пластиковой карты. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские выяснили, что оба преступления совершены под предлогом незаконного списания денежных средств с банковской карты. Мошенники назывались представителями финансового учреждения. И информировали потерпевших о том, что была зафиксирована несанкционированная транзакция по их пластиковым картам.

С целью сохранения накоплений жертвам предлагалось озвучить номер карты. А также 3 цифры, напечатанные на обороте банковского продукта, и 6-значный код, поступавший посредством смс.

В 1-м случае 31-летняя гражданка потеряла почти 30 тысяч рублей. Во 2-м — 33-летняя елабужанка осталась без 9 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного Кодекса России: «Кража».



