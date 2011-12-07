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Найденные в Горкинско-Ометьевском лесу 7 коробок с патронами мужчина сдал в полицию

Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

Казанец нашёл в Горкинско-Ометьевском лесу более 200 единиц патронов калибра 5*45 и сдал их в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Сообщается, что 61-летний житель Казани, занимающийся поиском металлолома, обнаружил в одном из оврагов канистру с 7 коробками, полными патронов.

Знакомый посоветовал мужчине передать патроны в полицию. До этого коробки с боеприпасами мужчина спрятал недалеко от дома.

После того, как мужчина передал патроны в полицию выясняются обстоятельства произошедшего.

КВ
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