Найденные в Горкинско-Ометьевском лесу 7 коробок с патронами мужчина сдал в полицию

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Казанец нашёл в Горкинско-Ометьевском лесу более 200 единиц патронов калибра 5*45 и сдал их в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Сообщается, что 61-летний житель Казани, занимающийся поиском металлолома, обнаружил в одном из оврагов канистру с 7 коробками, полными патронов.
Знакомый посоветовал мужчине передать патроны в полицию. До этого коробки с боеприпасами мужчина спрятал недалеко от дома.
После того, как мужчина передал патроны в полицию выясняются обстоятельства произошедшего.