В Татарстане пожилая женщина спасла мужчину на пожаре

Пожар случился глубокой ночью 20 августа в квартире на первом этаже, где жил мужчина. Его соседка со второго этажа, почувствовав запах дыма, спустилась к нему и, разбудив, помогла выйти из дома. Сама женщина поспешила к себе квартиру, где у нее осталась больная родительница, которая не может самостоятельно двигаться. К тому времени дым распространился и на верхние этажи. 5 жителей подъезда смогли самостоятельно выйти на улицу, а спасительница соседа так и осталась у себя в квартире.

Пожилых женщин эвакуировали прибывшие пожарные при помощи спасательных устройств для дыхания. Пожар был потушен в течение 15 минут. Сгорела кровать в квартире на первом этаже и частично мебель. Возможно хозяин жилья уснул с непотушенной сигаретой. Причины пожара выяснются, сообщает пресс-служба МЧС РТ.