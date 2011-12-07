Прокуратура возбудила уголовное дело после гибели мальчика в реке Мелекеска в Набережных Челнах

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели мальчика в реке Мелекеска в Набережных Челнах, сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На данный момент расследование дела продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что тело ребенка обнаружили в 15 метрах от берега, его передали сотрудникам правоохранительных органов.