В Набережных Челнах нашли третьего подозреваемого в похищении подростка

Полицейские арестовали Рифата Полетаева, третьего подозреваемого в похищении несовершеннолетнего. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда Набережных Челнов.

Он проведет за решеткой два месяца. Суд решил избрать ту же меру пресечения, что и его подельникам.

Вчера «Казанские Ведомости» сообщали, что в Набережных челнах задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и избиении подростка. В середине августа они погрузили школьника в багажник авто и увезли в безлюдное место, где избивали около часа. В настоящее момент он находится в больнице.