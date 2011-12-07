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В Набережных Челнах нашли третьего подозреваемого в похищении подростка

Мужчина взят под стражу на тот же срок что и его подельники.

Полицейские арестовали Рифата Полетаева, третьего подозреваемого в похищении несовершеннолетнего. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда Набережных Челнов.

Он проведет за решеткой два месяца. Суд решил избрать ту же меру пресечения, что и его подельникам. 

Вчера «Казанские Ведомости» сообщали, что в Набережных челнах задержали двух мужчин, подозреваемых в похищении и избиении подростка. В середине августа они погрузили школьника в багажник авто и увезли в безлюдное место, где избивали около часа. В настоящее момент он находится в больнице.

КВ
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