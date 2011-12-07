Прокуратура РТ завела уголовное дело на виновника аварии, в которой погибли 5 человек

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины, который стал виновником ДТП на трассе под Чистополем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Свою вину мужчина полностью признал. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

В мае этого года водитель на большегрузе МАN в Чистопольском районе на высокой скорости отвлекся от управления, потянувшись за зажигалкой. Из-за этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 9 человек.

Тогда на трассе погибли пять человек. Еще четверо пассажиров микроавтобуса получили различные травмы. Среди пострадавших, оказавшихся в больнице, был 14-летний подросток.