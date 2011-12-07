В Татарстане от удара кулаком в ссоре скончался мужчина

В Альметьевске от одного удара кулаком в область головы скончался мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Татарстану.

По данным следственных органов, ночью 5 сентября возле ТЦ «Тандем» между 32-летним и 34-летним жителями Альметьевска произошел конфликт. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры 32-летний нанес другому удар. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он 17 сентября скончался, не приходя в сознание.

На данный момент подозреваемый находится под заключением, проводится следствие по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Вину злоумышленник признал частично.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мужчины при обрушении здания на Лагерной.