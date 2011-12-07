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В Казани под колеса машины попал 9-летний мальчик на самокате

Еще один ребенок на пешеходном переходе пострадал по вине невнимательного водителя.

ЧП произошло 20 апреля в 12.27 напротив дома №17А по ул. Камышлы. Как сообщает Госавтоинспекция Казани.

Водитель автомобиля «Лада Ларгус» не уступила дорогу на «зебре» и совершила наезд на 9-летнего мальчика. Школьник в этот момент пересекал проезжую часть на самокате.

Как уточняют правоохранители, ребенок в момент происшествия на проезжей части был без сопровождения взрослых. В результате ДТП мальчик получил различные травмы.

Всего за минувшие сутки в городе за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 758 водителей и 207 пешеходов, тринадцать автомобилистов были задержаны с признаками опьянения.

КВ
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