В Казани под колеса машины попал 9-летний мальчик на самокате

ЧП произошло 20 апреля в 12.27 напротив дома №17А по ул. Камышлы. Как сообщает Госавтоинспекция Казани.

Водитель автомобиля «Лада Ларгус» не уступила дорогу на «зебре» и совершила наезд на 9-летнего мальчика. Школьник в этот момент пересекал проезжую часть на самокате.

Как уточняют правоохранители, ребенок в момент происшествия на проезжей части был без сопровождения взрослых. В результате ДТП мальчик получил различные травмы.

Всего за минувшие сутки в городе за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 758 водителей и 207 пешеходов, тринадцать автомобилистов были задержаны с признаками опьянения.