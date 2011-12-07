В Казани из окна пятого этажа выпала четырехлетняя девочка. ЧП произошло в Казани вечером 20 июля.

Как сообщила Прокуратура Татарстана, по предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки.

Девочку с травмами головы и тела госпитализировали в ДРКБ. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Проверка находится на контроле республиканской прокуратуры.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что, по данным на 2 июля, с начала года в Татарстане из окон выпали 16 детей.