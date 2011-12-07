В Казани сотрудники «Метроэлектротранса» майнили криптовалюту на подстанции, принадлежащей предприятию

В Казани два сотрудника МУП «Метроэлектротранс» устроили ферму по майнингу криптовалюты на трансформаторной электроподстанции, которая принадлежит организации. Уголовное дело возбуждено против 40-летнего главного инженера и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта.

По версии следствия, подозреваемые установили оборудование для майнинга еще в марте этого года. За два месяца работы ферма потребила электричество на 352 тысяч рублей, которые оплатил «Метроэлектротранс». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», оба мужчины свою причастность признали. Сейчас сотрудники Следкома проводят расследование.