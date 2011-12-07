В Татарстане за получение взятки в 2 млн задержали главу республиканского отделения ФСС

В Татарстане задержали руководителя регионального отделения Фонда социального страхования России Павла Лоханова. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Осенью 2020 года между Фондом и организацией был заключен контракт на сумму 56 миллионов рублей. В процессе его исполнения сотрудники Фонда выявили нарушения условий контракта со стороны поставщика. Был подан иск в суд о взыскании неустойки в размере более 14 миллионов рублей. В августе руководитель фонда предложил «урегулировать вопрос» за 4 млн рублей.

Он получил взятку в 2,4 млн рублей за обещание посодействовать в ситуации. Руководитель фирмы получил от руководителя Фонда письменное указание с планом защиты по иску от Фонда же, в результате 10 сентября 2021 года арбитражный суд РТ постановил взыскать с фирмы штраф около 100 тысяч рублей.

Во время передачи денежных средств за содействие и обещание в дальнейшем не обжаловать решение суда 43-летний чиновник был задержан с поличным сотрудниками полиции.

Павел Лоханов занимал должность главы Камско-Устьинского района РТ с 2015 по 2019 год. С 25 января 2019 года работал управляющим Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что за взятку в 140 тыс. рублей был арестован бывший начальник исправительной колонии № 3.