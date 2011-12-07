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Казанец украл в магазине два хвоста натуральных волос, чтобы перепродать

Парень узнал стоимость натуральных волос и решил подзаработать.

В Казани в полицию обратилась директор салона-магазина, которая сообщила, что один из посетителей похитил два хвоста натуральных волос оттенков длиной 70 см. Заявительница также отметила, что цвет украденных волос — блондинистый. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские смогли установить личность подозреваемого.

20 июля 26-летнего казанца задержали дома. Он рассказал, что в интернете узнал стоимость натуральных волос, поэтому решил их украсть в магазине, чтобы перепродать. Но получить большую прибыль парень не смог, поскольку продал косы всего за 4 тыс. рублей случайному прохожему.

КВ
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