Казанец украл в магазине два хвоста натуральных волос, чтобы перепродать

В Казани в полицию обратилась директор салона-магазина, которая сообщила, что один из посетителей похитил два хвоста натуральных волос оттенков длиной 70 см. Заявительница также отметила, что цвет украденных волос — блондинистый. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские смогли установить личность подозреваемого.

20 июля 26-летнего казанца задержали дома. Он рассказал, что в интернете узнал стоимость натуральных волос, поэтому решил их украсть в магазине, чтобы перепродать. Но получить большую прибыль парень не смог, поскольку продал косы всего за 4 тыс. рублей случайному прохожему.