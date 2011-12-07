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В Казани на улице Болотникова столкнулись пять автомобилей

Никто в массовом ДТП не пострадал.

В Казани произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает телеканал «Татарстан-24».

Авария произошла по улице Болотникова. Грузовой автомобиль Scania въехал на стоявшую на светофоре Renault Clio. Иномарку отбросило на Volkswagen Tiguan, а тот уже по инерции врезался в «Ладу Гранту». Последним в этой цепочке столкновений стал автодом Ford.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые очистили асфальт от разлитого бензина разбитых автомобилей, и вытащили двух человек из Renault.

Ни один участник аварии серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Арском районе Татарстана произошла авария с внедорожником и двумя КАМАЗами. В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое взрослых и двое детей пяти и десяти лет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

КВ
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