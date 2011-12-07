В Набережных Челнах начались поиски ушедших за дровами двух мужчин

В Набережных Челнах начались поиски ушедших за дровами 32-летнего Дениса Галимова и его друга Александра. В последний раз их видели 17 августа, сообщают «Челнинские известия».

17 августа двое мужчин заходили к соседу по даче в СНТ «Заря» за водой. Далее они отправились за дровами, больше их никто не видел.

«Приехавшая в 15:00 на дачу мама Дениса обнаружила дачу незапертой. Ни сын, ни его друг так и не вернулись», — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЧЕЛНЫ ПОИСК ВАСИЛИСА».

Денис был одет в черные бриджи с желтыми рисунками, на нем была панама и серые сланцы. Мужчина был обрит наголо, на его предплечье правой руки была темная татуировка. Его друг был одет в черную футболку и синие шорты.

Всех, кто видел мужчин, просят сообщить в полицию или по телефону 8(960)-079-53-69.

Ранее сообщалось, что пропавшего в горах Абхазии Камиля Фаттахова из Казани нашли живым. Спасатели МСЧ обнаружили мальчика в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, плеча и ноги. Его доставили в Гагрскую районную больницу.