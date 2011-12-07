Под Тамбовом разбилось авто из Татарстана

Под Тамбовом на автомобиле разбились татарстанцы. Водитель погиб, пассажиры госпитализированы, сообщили в ГИБДД по Тамбовской области.

Трагедия произошла 22 сентября в 5.50 на 193-м км трассы Воронеж — Тамбов.

«Мазда» с татарстанскими номерами выехала на «встречку» и столкнулась с «Ладой» из Самарской области.

В результате аварии 51-летний татарстанец, а также 45-летний и 30 -летний пассажиры «Лады» скончались на месте.

52-летний и 51-летний пассажиры иномарки и 36-летний и 29-летний пассажиры отечественного авто госпитализированы.