Задержали мошенника, который обманывал казанцев под предлогом продажи техники 

Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего мужчину, который обманывал казанцев под предлогом продажи дорогостоящей техники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Молодой человек представлялся сотрудником одного из известных магазинов техники и предлагал знакомым смартфоны и прочие гаджеты по заманчивым ценам. Деньги за обещанный товар потерпевшие перечисляли на банковскую карту злоумышленника.

На вырученные деньги он делал ставки в букмекерских организациях.

Свою вину подозреваемый полностью признал, возбуждено уголовное дело.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстане задержали мошенника, который находился в федеральном розыске и скрывался от суда.