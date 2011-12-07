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Задержали мошенника, который обманывал казанцев под предлогом продажи техники 

Украденные деньги он сливал в букмекерских конторах. 

Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего мужчину, который обманывал казанцев под предлогом продажи дорогостоящей техники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Молодой человек представлялся сотрудником одного из известных магазинов техники и предлагал знакомым смартфоны и прочие гаджеты по заманчивым ценам.  Деньги за обещанный товар потерпевшие перечисляли на банковскую карту злоумышленника.

На вырученные деньги он делал ставки в букмекерских организациях.

Свою вину  подозреваемый полностью признал, возбуждено уголовное дело. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстане задержали мошенника, который находился в федеральном розыске и скрывался от суда.

КВ
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