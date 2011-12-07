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В бассейне на татарстанской базе отдыха 18 человек отравились парами хлора

Среди госпитализированных оказалось шестеро детей и один взрослый.

В бассейне на частной базе отдыха под Набережными Челнами произошло массовое отравление парами хлора. По итогам происшествия было госпитализировано шестеро детей и один взрослый.

Как сообщает «Интерфакс», инцидент произошел 22 февраля на базе отдыха «Тонус» в Тукаевском районе республики. По словам потерпевших, после купания в бассейне у них появились сухой кашель, резь в глазах и рвота. На место была вызвана скорая медицинская помощь.

12 татарстанцам медики оказали амбулаторную помощь, среди которых было трое детей. Оставшихся шестерых несовершеннолетних отправили в Камский детский медицинский центр.

На данный момент состояние госпитализированных стабильное, двое из них отпущены домой. Остающимся в больнице детям проводится консервативное лечение и местная терапия.

КВ
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