Житель Альметьевска получил ожоги головы при пожаре

В субботу днем в Альметьевске в многоэтажном доме произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожарные выяснили, что горит квартира на последнем, девятом этаже. Огнем были охвачены кухня и балкон. В квартире был также обнаружен 53-летний хозяин. Мужчине потребовалась помощь врачей: он получил ожоги головы.

Предварительной причиной пожара, охватившего площадь в 10 кв. метров: неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что автономный пожарный извещатель мог спасти пенсионера, погибшего в огне.