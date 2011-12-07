Житель Альметьевска получил ожоги головы при пожаре

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В субботу днем в Альметьевске в многоэтажном доме произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
На месте пожарные выяснили, что горит квартира на последнем, девятом этаже. Огнем были охвачены кухня и балкон. В квартире был также обнаружен 53-летний хозяин. Мужчине потребовалась помощь врачей: он получил ожоги головы.
Предварительной причиной пожара, охватившего площадь в 10 кв. метров: неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что автономный пожарный извещатель мог спасти пенсионера, погибшего в огне.