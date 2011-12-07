Бывший сотрудник татарстанской колонии получил взятку от бизнесмена в виде автомобиля

В Татарстане возбуждено уголовное дело о пособничестве в мошенничестве и превышении служебных полномочий на бывшего начальника центра трудовой адаптации осужденных одной из колоний в Татарстане, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Сейчас следствию известно, что подозреваемый в декабре 2018 года, являясь сотрудником центра адаптации осужденных колонии № 5, покровительствовал предпринимателю. Кроме того, он бездействовал, даже не пытаясь взыскать задолженность перед колонией, которая образовалась у предпринимателя. За покровительство по отношению к бизнесмену, сотрудник колонии и получил взятку в виде автомобиля Hyundai Creta.

Сейчас бывшего сотрудника заключили под стражу, следствие продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Нижнекамском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения пытался подкупить сотрудника ДПС. Расследование продолжается.