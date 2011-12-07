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В ДРКБ за два месяца было госпитализировано 20 детей с травмами после катания на самокатах

Дети получили травмы головы и позвоночника.

За 2 месяца этого года в Детскую республиканскую клиническую больницу было госпитализоровано 20 детей с травмами позвоночника и головы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов.

«После катания на самокатах и велосипедах было госпитализировано 20 детей с тяжелыми травмами», — сказал врач-нейрохирург.

Он отметил, что чаще всего дети получают травмы головы и позвоночника после катания на самокатах и велосипедах.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани приняли новые правила пользования самокатами. 

КВ
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