Жительница Казани, которая хотела купить права через взятку, сдала своего пособника

В Казани СУ СКР по РТ завершил расследование уголовного дела, в котором фигурировали двое обвиняемых – молодой человек 22 лет, и мужчина 38 лет. Оба обвинены по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Ранее, в июне 2020 года, жительница Казани хотела купить права без сдачи экзамена на категорию «А», и для этого передала 90 тыс. рублей мужчине, который должен был выступить посредником в покупке прав и решить вопрос. Позже женщина осознала, что таким действием она совершает преступление и обратилась в полицию, где обо всё рассказала, в том числе и о своём пособнике.

Следствие выяснило, что мужчина передал 70 тыс. рублей другому человеку, чтобы тот уже предложил деньги полицейским, а себе забрал 20 тыс. рублей в качестве бонуса за работу. Но следующий посредник тоже оказался не в состоянии обратиться к сотрудникам ГИБДД, и нашёл ещё одного человека, который мог бы передать эти деньги. К этому моменту сумма уже сократилась до 40 тыс. рублей, так как второй посредник поступил также: оставил себе 30 тыс. рублей. Последний участник дела с 40 тыс. рублей уже не смог дать взятку полицейским, и вернул деньги обратно.

Сейчас уголовные дела в отношении двух пособников направлено в суд. Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Один обвиняемый признал свою вину, второй – нет.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Нижнекамске перед судом за взятку предстал 21-летний молодой человек. Он пытался дать взятку сотруднику ГИБДД.