В Татарстане спасатели из погреба вытащили корову

Житель села Малая Бугульма в одночасье чуть не лишился коровы. Крупнорогатая скотина провалилась в открытый погреб, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что животное упала на глубину 2 метра, пришло на единый номер спасения «112» вечером 22 августа. Своими силами сельчане вытащить корову не смогли – слишком тяжелый и неудобный груз.

Чтобы вытащить из подземной неволи «буренку», спасателям пришлось обвязать ее стропами и извлечь с помощью манипулятора. О состоянии спасенной коровы ничего не сообщается.