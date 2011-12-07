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В Татарстане спасатели из погреба вытащили корову

Животное обвязали стропами, применив манипулятор.

Житель села Малая Бугульма в одночасье чуть не лишился коровы. Крупнорогатая скотина провалилась в открытый погреб, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о том, что животное упала на глубину 2 метра, пришло на единый номер спасения «112» вечером 22 августа. Своими силами сельчане вытащить корову не смогли – слишком тяжелый и неудобный груз. 

Чтобы вытащить из подземной неволи «буренку», спасателям пришлось обвязать ее стропами и извлечь с помощью манипулятора. О состоянии спасенной коровы ничего не сообщается. 

КВ
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