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В Елабуге молодая пара уехала кататься на лодке и пропала

Парень и девушка были на резиновой лодке «Лоцман 330».

В Елабуге молодая пара уехала кататься на лодке и пропала.

Парень и девушка решили прокатиться на лодке с Елабужского острова, с тех пор об их местоположении ничего не известно.

Молодые люди были на лодке «Лоцман 330» с мотором «Тохатсу 5». Всех, кто мог увидеть их, просят откликнуться.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах начались поиски ушедших за дровами 32-летнего Дениса Галимова и его друга Александра. В последний раз их видели 17 августа.

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