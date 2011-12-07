В Елабуге возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух молодых людей на лодке, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

Органами СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения молодых людей.

Ранее сообщалось, что 17-летний парень и 16-летняя девушка уплыли на моторной лодке серого цвета купаться от городской пристани 22 августа и до сих пор не вышли на связь.